Japonlardan çığır açacak buluş. Uzayda artık olmayacaklar

Sumitomo Forestry, bir Japon firması, ahşap malzemeden yapılmış ilk uyduları tasarlamak için Kyoto Üniversitesi ile iş birliği içinde.

Bu ortaklık, uzaydaki ahşap kullanımını araştırıyor ve dünyanın çeşitli zorlu koşullarında farklı ahşap türlerinin ne kadar dayanıklı olduğunu test etmeye başlıyor.

Uyduların atmosfere sıkça fırlatılması, artan uzay çöpleri sorununu daha da büyütüyor. Bu projenin hedefi, son on yılda yörüngede biriken çöp miktarını azaltmak ve uzaya daha fazla araç gönderildikçe dünyaya düşen çöplerin sayısını sınırlamak.

Proje liderlerine göre, bu ahşap uydular, atmosfere zarar vermeden veya dünyaya dönüşte enkaz bırakmadan yanacak şekilde tasarlanmış. Kyoto Üniversitesi'nden profesör ve astronot Takao Doi, uyduların dünya atmosferine geri girişinde yanarak, yüksek atmosferde uzun süre kalacak minik alüminyum parçacıkları oluşturmasından endişe ediyor.

Bu yüzden, projede güneş ışığına ve sıcaklık değişimlerine karşı son derece dayanıklı ahşap malzemeler üzerinde çalışılıyor.

Dünya Ekonomik Forumu'na göre, dünyayı çevreleyen yaklaşık 6.000 uydu var ve bunların %60'ı artık işlevsel değil. Araştırma şirketi Euroconsult'a göre, önümüzdeki on yılda her yıl ortalama 990 uydu fırlatılacak, bu da 2028'e kadar yörüngede 15.000 uydunun olabileceği anlamına geliyor. Bu büyük sayılar göz önünde bulundurulduğunda, projenin önemi daha da belirginleşiyor.