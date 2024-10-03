Japonya Lübnan’daki vatandaşlarını tahliye etmeye hazırlanıyor

Düzenleme: Kaynak: İHA
Japonya Lübnan’daki vatandaşlarını tahliye etmeye hazırlanıyor

Japonya Öz Savunma Kuvvetleri'ne ait iki nakliye uçağı, Lübnan'daki Japon vatandaşlarını tahliye etmek amacıyla Yunanistan ve Ürdün'e gönderildi.

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları Orta Doğu'daki güvenlik endişelerini artırırken, Japonya da bölgedeki vatandaşlarını tahliye etmek için harekete geçti.

Sabah saat 08.00 civarında Tottori eyaletindeki Miho Hava Üssü'nden kalkan iki C-2 tipi nakliye uçağı, Yunanistan ve Ürdün'e doğru yola çıktı.

Japonya hükümeti, Lübnan'da bulunan yaklaşık 50 vatandaşını tahliye etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Japonya Baş Kabine Sekreteri Yoshimasa Hayashi, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "İran'ın İsrail'e yönelik saldırısı da dahil olmak üzere Orta Doğu'daki mevcut durumdan ciddi endişe duyuyoruz" dedi.

Hayashi, bölgede tırmanan gerilimin kabul edilemez olduğunu belirterek, tüm ilgili taraflara itidal çağrısında bulundu.

"Şu ana dek bölgedeki Japon vatandaşlarına herhangi bir zarar geldiğine dair bilgi yok" diyen Hayashi, "Vatandaşlarımızı korumak için her türlü tedbiri alacağız" şeklinde konuştu.

Japonya Lübnan’daki vatandaşlarını tahliye etmeye hazırlanıyor

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