Japonya Maliye Bakanı Suzuki: Artık deflasyon yok

Kaynak: Bloomberght
Japonya Maliye Bakanı Suzuki: Artık deflasyon yok
Japonya maliye bakanı ülkenin artık deflasyonda olmadığını ve güçlü ücret artış eğilimi gördüğünü belirtti.

Japonya Maliye Bakanı Shunichi Suzuki, ülkenin "artık deflasyonda olmadığını" ve "ücret artışlarında güçlü bir trendin gerçekleştiğini" aktardı.
Bu, aralarında Başbakan Fumio Kishida'nın da bulunduğu yetkililerin ocak ayında "deflasyona dönüşün... göz ardı edilemeyeceği" yönündeki açıklamalarında ki kopuşu ifade ediyor.
Yayımlanan rapora göre Suzuki, bu sebeple hükümetin ücretlerdeki olumlu ivmeyi sürdürmek için mevcut tüm politika adımlarını seferber edeceğini belirtti. Maliye bakanı, 18-19 Mart'taki toplantısında Japonya Merkez Bankası'nın politika tedbirleri hakkında herhangi bir yorumda bulunmadı.

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