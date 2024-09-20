Japonya Merkez Bankası'ndan faiz kararı

Temmuz ayında faiz artırımına giden Japonya Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu. BoJ, iki günlük para politikası toplantısının ardından kararlarını açıkladı.

BoJ'un kararına göre, kısa vadeli faiz oranı oy birliği ile alınan kararla yüzde 0,25 seviyesinde sabit bırakıldı.

Bankadan yapılan açıklamada, Japonya ekonomisindeki toparlanmaya dikkat çekildi. Enflasyonist baskıların da ithalat fiyatlarındaki gerilemeyle yumuşadığı belirtildi.

Japonya ekonomisinin potansiyelinin üzerinde büyümeyi sürdüreceğinin tahmin edildiği aktarılan açıklamada, yurt içi ve yurt dışında ekonomik aktiviteye ilişkin belirsizliklerin de önemli riskler olarak takip edileceği bildirildi.

Açıklamada, şirketlerin daha çok ücret artışı yönünde davranmasıyla, döviz kurundaki gelişmelerin de fiyatlar üzerinde daha etkili olmasının öngörüldüğü kaydedildi.