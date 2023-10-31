Japonya Merkez Bankası'ndan normalleşme yolunda ilk adım

Japonya Merkez Bankası (BoJ) bugün politika faizini yüzde eksi 0,1'de sabit bırakırken, yüzde 1 seviyesinden sınırsız tahvil alacağına yönelik taahhüdünü gevşeterek bu seviyenin referans noktası olarak ele alınacağını bildirdi.

KAYNAK: AA
Japonya Merkez Bankası'ndan normalleşme yolunda ilk adım

BoJ'un dün başlayan ve bugün sona eren para politikası toplantısında alınan kararlar açıklandı.

Buna göre, banka, politika faizini değiştirmeyerek yüzde eksi 0,1'de tutarken, artı/eksi yüzde 0,5 düzeyinde bulunan getiri eğrisi hedef aralığını ise karar metninden çıkardı.

BoJ, sınırsız miktarda devlet tahvili ve yıllık 12 trilyon yen borsa yatırım fonları (ETF) ile yıllık 180 milyar yen Japon gayrimenkul yatırım fonları (J-REIT) alımına devam edeceğini bildirdi.

Politika metninde, bankanın ekonomileri ve finansal piyasaları çevreleyen son derece yüksek belirsizlikler nedeniyle para politikası çerçevesine daha fazla esneklik getirmeye karar verdiği ve 10 yıllık Japon devlet tahvili getirileri için yeni referans noktası olarak yüzde 1'i kullanma kararı aldığı belirtildi.

Japonya'nın enflasyon oranına ilişkin görünümün, Temmuz 2023 İktisadi Faaliyet ve Fiyat Görünümü'ne göre yukarı yönlü revize edildiğine dikkat çekilen metinde, söz konusu gelişmede maliyet artışlarının tüketici fiyatlarına yansımasının uzun süreli etkileri ve son dönemde ham petrol fiyatlarındaki yükselişin rol oynadığı kaydedildi.

Metinde, ekonomileri ve finansal piyasaları çevreleyen son derece yüksek belirsizlikler nedeniyle bankanın yurt içi ve dışında getiri yönetimindeki esnekliği artırmasının yerinde olacağı vurgulanarak, "Eğri kontrolü, böylece uzun vadeli faiz oranlarının finansal piyasalarda sorunsuz bir şekilde oluşmasını sağlayacaktır." ifadelerine yer verildi.

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