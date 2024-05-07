Japonya Merkez Bankası’ndan zayıf yen beklentisi

Japonya Merkez Bankası Başkanı Kazuo Ueda, Başbakan Fumio Kishida ile 19 Mart'tan bu tarafa ilk defa yaptığı toplantı sonrasında gazetecilere konuştu.
İkili, Mart ayı yönetim kurulu toplantısında BoJ'un eksi faiz oranı rejimini sona erdirme kararını masaya yatırdı.
Ueda gazetecilere zayıf yenin fiyatlar üzerindeki etkisini yakından izlediğini belirterek Başbakan Kishida ile yaptığı toplantıda Döviz hareketlerini tartıştığını söyledi.
Negatif faizleri sonlandırarak Martta 17 yıl sonra ilk defa faiz artırım kararı almasıyla dikkat çeken BoJ, ulusal para biriminin dolar karşısında keskin düşüşlerini durdurmak amacıyla döviz piyasasına olası müdahaleleriyle küresel piyasaların radarına yerleşti.
İlgili Haberler