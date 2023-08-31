Japonya savunma bütçesini yüzde 12 artırmayı planlıyor

Japonya Savunma Bakanlığı, Çin'in bölgede çoğalan askeri faaliyetleri ve Kuzey Kore'nin "tehditkar füze denemelerine" karşı hükümetten gelecek yılki bütçesi için yaklaşık yüzde 12'lik artış talebinde bulundu.

KAYNAK: AA
Japonya savunma bütçesini yüzde 12 artırmayı planlıyor

Savunma Bakanlığının onayladığı bütçe planlamasında, 2024 mali yılı için yaklaşık yüzde 12'lik artışla 52,5 milyar dolarlık rekor harcama talep ediliyor.

Bakanlık, 2024 bütçesi kapsamında henüz geliştirme aşamasındaki ulusal "standoff" füzeleri için 5,17 milyar dolar, Aegis füze savunma sistemi donanımlı iki savaş gemisinin yapımı için de 3,35 milyar dolar kaynak ayrılmasını istiyor.

Savunma Bakanlığınca onaylanan bütçe artış talebi, müzakereler için Maliye Bakanlığına sunuldu.

Japonya, gelecek 5 yıllık plan kapsamında, yıllık savunma harcamalarını yaklaşık iki katına çıkararak toplam 315 milyar dolar harcamayı planlıyor.

Söz konusu plan, Japonya'yı Çin ve ABD’den sonra savunmaya en fazla harcama yapan 3'üncü ülke haline getirecek.

Japonya hükümeti, savunma alanında yapacağı iyileştirmeler kapsamında öldürücü silahların ihracatını yasaklayan politikasını da gevşetmeyi planlıyor.

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