Japonya sıcak hava can almaya devam ediyor: Ölü sayısı 248'e yükseldi

Düzenleme: Kaynak: AA
Japonya sıcak hava can almaya devam ediyor: Ölü sayısı 248'e yükseldi

Japonya'nın başkenti Tokyo'da aşırı sıcaklar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 248'e ulaştı.

Tokyo Metropol Valiliği Tıbbi Muayene Bürosu'nun güncel verilerine göre, Haziran ile Ağustos ayları arasında sıcak hava kaynaklı ölümler hızla arttı.

japonya-sicak-hava-can-almaya-devam-ediyor-olu-sayisi-248e-yukseldi-yenicag.jpg

Ölenlerin çoğunun 40-90 yaş aralığında olduğu ve bulundukları ev veya iş yerlerinde klima kullanmadıkları tespit edildi.

Japonya'da sıcak hava dalgası! ‘Güneş çarpması’ uyarısı verildiJaponya'da sıcak hava dalgası! ‘Güneş çarpması’ uyarısı verildi

japonya-sicak-hava-can-almaya-devam-ediyor-olu-sayisi-248e-yukseldi-yenicag1.jpg

Yetkililer, hayatını kaybedenlerin genellikle yalnız yaşayan yaşlılar olduğunu ve bu durumun semptomların fark edilmesini zorlaştırdığını belirtti.

japonya-sicak-hava-can-almaya-devam-ediyor-olu-sayisi-248e-yukseldi-yenicag3.jpg

Açıklamada, "Sıcak çarpmasından kaynaklı ölümler önlenebilir, lütfen sıcak günlerde klimayı aktif kullanın" çağrısında bulunuldu.

japonya-sicak-hava-can-almaya-devam-ediyor-olu-sayisi-248e-yukseldi-yenicag6.jpg

Geçtiğimiz yıl Tokyo'da benzer sebeplerle 251 kişi hayatını kaybetmişti.

Son Haberler
İsrail askerlerinden gazetecilere ateş: Batı Şeria'da 4 gazeteci yaralandı
İsrail askerleri Batı Şeria'da 4 gazeteciyi yaraladı
Ertuğrul Doğan Şenol Güneş'i neden seçtiklerini açıkladı
Ertuğrul Doğan Şenol Güneş'i neden seçtiklerini açıkladı
Çok tatlı yemek şeker hastası yapar mı? İşte uzman görüşleri...
Çok tatlı yemek şeker hastası yapar mı?
Yeniden Refah Partisi'nde bir belediye başkanı daha istifa etti
Yeniden Refah Partisi'nde bir belediye başkanı daha istifa etti
Yanık yiyeceklerin ölümcül tehlikelerine dair bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleri
Yanık yiyeceklerin ölümcül tehlikelerine dair bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleri