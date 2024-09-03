Japonya sıcak hava can almaya devam ediyor: Ölü sayısı 248'e yükseldi

Tokyo Metropol Valiliği Tıbbi Muayene Bürosu'nun güncel verilerine göre, Haziran ile Ağustos ayları arasında sıcak hava kaynaklı ölümler hızla arttı.

Ölenlerin çoğunun 40-90 yaş aralığında olduğu ve bulundukları ev veya iş yerlerinde klima kullanmadıkları tespit edildi.

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Yetkililer, hayatını kaybedenlerin genellikle yalnız yaşayan yaşlılar olduğunu ve bu durumun semptomların fark edilmesini zorlaştırdığını belirtti.

Açıklamada, "Sıcak çarpmasından kaynaklı ölümler önlenebilir, lütfen sıcak günlerde klimayı aktif kullanın" çağrısında bulunuldu.

Geçtiğimiz yıl Tokyo'da benzer sebeplerle 251 kişi hayatını kaybetmişti.