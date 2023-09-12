Japonya Türkiye maçında 'TFF istifa' tezahüratları

Belçika'da oynanan maç sırasında stada gelen bir grup Türk seyirci "İstifa" Kuntz" tezahüratları yaptı.

Alman teknik adam Ermenistan beraberliğinin ardından da ciddi eleştirilere maruz kalmıştı.

"Stefan Kuntz istifa" tezahüratları yayına yansırken, tribünlerdeki "Go home Kuntz" pankartı da dikkat çekti.

Milli takımın Japonya karşısında 2-0 geriye düşmesiyle birlikte TFF için de istifa tezahüratları yapıldı.

FUTBOLCULARA DA TEPKİ VAR

Japonya'nın maçta 3-0 öne geçmesinin ardından Belçika'daki Türk taraftarlar, A Milli Takımı pas yaparken yuhalayarak ve ıslıklayarak protesto ediyor.