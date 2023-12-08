Japonya Ukrayna'ya 4 buçuk milyar dolar yardım sözü verdi

Japonya Başbakanı Fumio Kişida, Ukrayna'ya, savaştan zarar gören ülkenin toparlanma çabalarını desteklemek için 1 milyar doları insani yardım da dahil olmak üzere 4,5 milyar dolarlık yardım sözü verdi.

Kişida duyuruyu Yedili Grup zirvesinin yapıldığı Tokyo’da yaptı.

Dışişleri Bakanlığı, 1 milyar dolarlık insani yardım ve kurtarma yardımının, Ukrayna halkının kışın hayatta kalması için jeneratörler ve diğer güç kaynaklarının finansmanının yanı sıra Rusya tarafından yerleştirilen mayınların temizlenmesine yönelik önlemleri de içerdiğini söyledi. Geriye kalan 3,5 milyar doların da, Dünya Bankası'nın Ukrayna'ya verdiği kredilere ilişkin kredi garantilerini içerdiği belirtildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ise, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajında , ’’Bu, Ukrayna'nın ve ekonomimizin toparlanması için önemli bir destek. Japonya Ukrayna halkının yanındadır. Zafer daha yakın’’ ifadelerini kullandı.