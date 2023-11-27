Japonya ve Vietnam denizde güvenliği pekiştirecek

Vietnam Devlet Başkanı Vo Van Thuong, başkent Tokyo ziyaretinde, Japonya Başbakanı Kişida Fumio ile bir araya geldi.

Resmi Kyodo ajansına göre, 40 dakika süren görüşmede iki lider, Japonya ve Vietnam arasında deniz güvenliği işbirliğinin geliştirilmesi konusunda mutabakata vardı.

Ekonomik işbirliğinin genişletilmesinde anlaşan liderler, Japonya'dan Vietnam'a Resmi Güvenlik Yardımı (OSA) ulaştırılması istişarelerini başlatma kararı aldı.

Düzenlenen ortak basın toplantısında Kişida, iki ülke ilişkilerinin, Asya'yı barış ve refaha ulaştıracak bir ortaklığa yükseltilmesinde anlaştıklarını bildirdi.

OSA ÇERÇEVESİ

Japonya, Asya-Pasifik bölgesinde nüfuzunu artıran Çin'e karşı, bölgedeki "demokratik" ülkelerle işbirliğini artırmayı hedefliyor.

Kişida hükümeti, Aralık 2022'de güncellenen Ulusal Güvenlik Stratejisi (NSS) kapsamında, OSA çerçevesini oluşturdu.

OSA çerçevesine göre Japonya, "hukukun üstünlüğü ve demokrasi" gibi değerleri paylaşan ülkelerin ordularına savunma ekipmanları sağlayacak.

ASEAN İLE 50. YIL DÖNÜM ZİRVESİ

10 üyeli Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) liderleri, Japonya-ASEAN ilişkilerinin 50. yıl dönümü dolayısıyla gelecek ay Tokyo'da bir araya gelecek.

Bangkok'ta 1967'de kurulan ve Vietnam, Tayland, Singapur, Filipinler, Myanmar, Malezya, Laos, Endonezya, Kamboçya ve Brunei'yi bir araya getiren ASEAN, hükümetler arası işbirliği ve ekonomi diplomasisini hedefliyor.