Japonya yeni başbakanı belli oldu

Japonya’nın siyasi sahnesinde önemli bir değişim yaşandı. 67 yaşındaki tren tutkunu ve eski savunma bakanı Şigeru Ishiba, iktidar partisinin liderlik oylamasını kazanarak Japonya’nın bir sonraki başbakanı olmaya hak kazandı. İkinci turda aşırı milliyetçi Sanae Takaichi’yi 215’e karşı 194 oyla yenen Ishiba, zaferinin ardından Tokyo’daki Liberal Demokrat Parti (LDP) genel merkezinde gözyaşlarını silerek arkadaşları tarafından tebrik edildi.

Ishiba, kısa bir konuşma yaparak, “İnsanlara inanmak, gerçeği cesaret ve samimiyetle konuşmak ve bu ülkeyi herkesin yüzünde bir gülümseme ile yaşayabileceği güvenli bir yer haline getirmek için elimden geleni yapacağım” dedi. Ishiba, 2012’de Japonya’nın en uzun süre görevde kalan lideri ve suikasta kurban giden Şinzo Abe’ye karşı kaybetmişti.

1970’lerin pop idollerine olan ilgisi ve askeri model yapımcılığı ile tanınan Ishiba, tarım reformu gibi zorlu toplumsal sorunları ele alma konusundaki deneyimiyle dikkat çekiyor. Tokyo Üniversitesi siyaset profesörü Yu Uchiyama, oylama öncesinde yaptığı açıklamada, skandalların halkın LDP’ye yönelik hoşnutsuzluğunu artırdığını belirterek, “Dalga Ishiba ve onun ‘adil ve dürüst’ tavrından yana” dedi.

Muhafazakar Parti’nin uzun süredir iktidarda olması ve çoğunluğu elinde bulundurması, Ishiba’nın Salı günü parlamento tarafından başbakan seçileceği anlamına geliyor. Başbakan olarak, Çin’in artan iddiaları, Rusya ile derinleşen bağlar ve Kuzey Kore’nin füze testleri gibi bölgesel güvenlik tehditleriyle yüzleşmesi gerekecek. Ishiba’nın askeriyeyi güçlendirme ve Asya NATO’su kurma çağrısı Pekin’i kızdırabilir, ancak Ishiba Çin ile ilgili sözlerinde dikkatli davranıyor.