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Japonya’da 26 kişiyi taşıyan otobüs cayır cayır yandı

Japonya'nın Fukuoka eyaletinde 26 kişiyi taşıyan seyir halindeki bir tur otobüsü çıkan yangında küle dönerken, ölen ya da yaralanan olmadı.

Haber Giriş: 6 Mart 2023 Pazartesi - 12:44
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Japonya’da 26 kişiyi taşıyan tur otobüsü alev aldı

Japonya’da 26 kişiyi taşıyan otobüs cayır cayır yandı
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Japonya'nın Fukuoka eyaletinde facianın eşiğinden dönüldü. Kurume şehrindeki Kyushu otoyolunda seyir halindeki bir tur otobüsünde yerel saatle 09.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevlere teslim olan otobüsten yükselen dumanlar yüzlerce metre öteden görülürken, sürücü dahil otobüste bulunan 26 kişi yara almadan tahliye edildi.

Olay yerine gelen 8 itfaiye aracının 2 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına aldığı yangının çıkış nedenini belirlemek üzere detaylı soruşturma başlatıldı. (İHA)

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