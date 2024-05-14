Kurban hırsızları yakalandı

Kaynak: İHA
Kurban hırsızları yakalandı
Manisa'nın Akhisar ilçesinde Kurban Bayramı öncesi küçükbaş kurbanlıkları çalan 4 kişi jandarma tarafından yakalandı. Mahkemeye çıkartılan 4 kişi tutuklandı.

Kurban Bayramı öncesi fiyatları cep yakan kurbanlıklar, hırsızların bir numaralı hedefi oldu. Akhisarda da küçükbaş hayvan hırsızlığının artması üzerine jandarma ekipleri harekete geçti.

Jandarmanın yaptığı istihbarat çalışmaları sonucunda, hayvan hırsızlığı olayına karışan şüphelilerin kimlikleri belirlendi. 24 yaşındaki O.Ç., 20 yaşındaki H.O. ve 22 yaşındaki B.Z. isimli şahıslar, Jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece ‘Küçükbaş Hayvan Hırsızlığı’ suçundan tutuklanarak Akhisar T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

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