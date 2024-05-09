Japonya’da 9 milyon konutun boş olduğu açıklandı. Dinsiz Japonlar cezalandırılmış olmalı

Kaynak: Haber Merkezi
Japonya’da 9 milyon konutun boş olduğu açıklandı. Dinsiz Japonlar cezalandırılmış olmalı
Yapılan araştırmalara göre, Japonya'daki 9 milyon konutun boş durumda olduğu ortaya çıktı. Bu sayı tüm evlerin yaklaşık yüzde 14’üne den geliyor.

Geçmiş yıllara göre boş konut sayısının en az 500 bin arttığı belirtildi. Bazı iddialara göre ise bu durumun nüfusun azalmasından kaynaklanıyor.

Boş konutlarda mülkleri olanların bu evlerde yaşamak istemediği ileri sürüldü. Sadece kırsal alanda değil şehirlerde de birçok evin boş olduğu vurgulandı.

9 milyon boş konutun kiralanabilir olduğu ancak kimsenin oturmadığı ortaya çıktı. Uzmanlara göre ise rakam daha da yüksek olabilir. Uzmanların iddialarına göre, boş evlerin sayısı 11 milyonu buldu.

Öte yandan yabancıların bu boş konutlara ilgi duyduğu da belirtildi.

Japonya İçişleri’nin yayımladığı verilere göre, Ekim 2023 itibarıyla Japonya'nın toplam nüfusu 124 milyon 352 bine düştü.

65 yaş üstü nüfus 36 milyon 227 bine, 75 yaş üstü nüfus 20,08 milyona yükselirken, 0-14 yaş nüfussa 14 milyon 173 bine geriledi.

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