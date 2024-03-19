Japonya'da bir ilk. Hem de 17 yıl sonra

Japonya Merkez Bankası BoJ'dan tarihi karar...BoJ negatif faiz dönemine son verdi. 2007'den bu yana ilk kez faiz oranlarını artırdı ve bu yıl güçlü ücret artışlarının ilk işaretleri üzerine faiz artışına gitti.

BoJ, Mart ayındaki iki günlük politika toplantısının sonunda yaptığı açıklamaya göre, kısa vadeli faiz oranlarını – yüzde 0,1'den yüzde 0 ila yüzde 0,1'e çıkardı. Japonya'nın negatif faiz rejimi 2016'dan bu yana sürdürmekteydi.

BoJ'da bir karar da 10 yıllık Japon devlet tahvilleriyle ilgil geldi. Japon Merkez Bankasının gerektiğinde tahvil alıp satarak uzun vadeli faiz oranlarını hedeflemek için kullandığı 10 yıllık Japon devlet tahvillerine yönelik radikal getiri eğrisi kontrol politikasının da kaldırıldığını duyurdu.