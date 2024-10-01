Japonya'da geçici yeni başbakan İşiba Şigeru oldu

Japonya'nın iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) yeni lideri İşiba Şigeru, Temsilciler Meclisi'nde düzenlenen olağanüstü oturumda ülkenin başbakanı seçildi. Meclis üyelerinin oylama yaptığı oturumda, 465 koltuklu Temsilciler Meclisi'nde İşiba, 291 evet oyu alarak Japonya'nın 102. başbakanı oldu.

LDP'nin geçen hafta gerçekleştirilen liderlik seçiminde 9 aday yarıştı; bu adaylar arasında iki kadın da bulunuyordu. LDP, 1970'lerden bu yana en yüksek aday sayısıyla dikkat çekmişti. İkinci tura kalan seçimde İşiba, kadın rakibi Takaiçi Sanae'yi mağlup ederek liderliğe yükseldi.

Yeni kabinesini duyurmaya hazırlanan İşiba, İmparatorluk Sarayı'nda düzenlenecek törenle göreve başlayacak. İşiba'nın, 27 Ekim'de planlanan erken genel seçimlere kadar başbakanlık görevini sürdürmesi bekleniyor.