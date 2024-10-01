Japonya’da işsizlik geriledi

Kaynak: Haber Merkezi
Japonya’da işsizlik geriledi

Japonya'da Ağustosta işsizlik oranı yüzde 2,5'e geriledi.

Bugün açıklanan hükümet verileri kapsamında, Japonya'nın Ağustos ayındaki işsizlik oranı Temmuz ayındaki yüzde 2,7'den yüzde 2,5'e düşüş kaydetti.

Mevsimsel olarak düzeltilmiş işsizlik oranı ekonomistlerin yüzde 2,6'lık medyan öngörüsüyle karşılaştırıldı. Ayrı çalışma bakanlığı verileri çerçevesinde Ağustostaki iş-başvuru oranı Temmuz ayındaki 1,24'ten 1,23'e indi. Medyan tahmin 1,24 olması yönündeydi.

Diğer yandan, Japonya'da özel sektör tarafından bugün yapılan bir anket, zayıf ekonomi ve zayıf yurtdışı talebi sebebiyle üretim ve yeni siparişlerin daralmasıyla Eylül ayında fabrika faaliyetlerinin durgun seyrettiğini gösterdi.

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