Japonya’da pirinç kıtlığı

Kyoto eyaletindeki Kameoka şehrinde yaşanan olay, geçen hafta Niigata eyaletinde benzer bir hırsızlık vakasının ardından geldi.

Olay, sabaha karşı meydana geldi ve çiftçi depoyu erken saatlerde açtığında çalınan pirinçleri fark etti. Çiftçi, her biri 30 kilogram ağırlığında olan 5 çuval pirincin yerinde olmadığını görünce hemen polise haber verdi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı ve çiftçileri pirinç hırsızlıklarına karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Japonya'daki pirinç kıtlığı, geçen ay yaşanan 7,1 büyüklüğündeki deprem ve Shanshan Tayfunu'nun ardından oluşan stok sıkıntısı, artan turist tüketimi ve hava şartlarının olumsuz etkileriyle daha da derinleşti. Pirinç arzındaki yetersizlik nedeniyle marketlerde raflar boşalırken, bazı marketler satış kısıtlamaları getirdi ve fiyatlar yükseldi. Ayrıca, geçen hafta Niigata eyaletinde bir çiftçinin deposundan 90 kilogram pirinç çalındığı belirtilmişti. Polis, bu tür olayların önüne geçmek için üreticilere depo kapılarını sağlam şekilde kilitleme, güvenlik kameraları ve alarm sistemleri kurma gibi ek önlemler almalarını önerdi.