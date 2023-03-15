15 Mart 2023 Çarşamba
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Seçildiğinden beri meclise gelmeyen YouTuber’ın milletvekilliği düşürüldü

Seçildiğinden beri meclise gelmeyen YouTuber’ın milletvekilliği düşürüldü

Japonya'da "GaaSyy" olarak tanınan siyasetçi ve YouTuber Higaşitani Yoşikazu'nun, meclis oturumlarına hiç katılmaması sonrası milletvekilliği düşürüldü.

Haber Giriş: 15 Mart 2023 Çarşamba - 16:33
Takip Et

Japonya'da seçildiğinden beri meclise gelmeyen YouTuber’ın milletvekilliği düşürüldü

Seçildiğinden beri meclise gelmeyen YouTuber’ın milletvekilliği düşürüldü
+
Aa
-

Japon Devlet Televizyonu “Nihon Housou Kyokai” (NHK) karşıtı politikalarıyla tanınan “anti-NHK Partisi’nin” milletvekili Higaşitani, seçildiğinden beri meclise gelmediği için daha önce eleştirilmişti.

Mecliste, kendisine geçen hafta tanınan özür dileme hakkını kullanmayan GaaSyy, düzeni bozduğu gerekçesiyle de meclis disiplin komitesine sevk edilmişti. Oturumlara katılmamasının yanı sıra bu davranışına yönelik milletvekilleri önünde doğrudan özür dilemeyen GaaSyy’e en ciddi kınama cezası verildi.

Parlamenter kariyerinin akıbetine yönelik yapılan oturumda, iktidar ve muhalefet cephesi milletvekillerinin oyuyla, Higaşitani’nin milletvekilliği düşürüldü.

İktidardaki Liberal Demokrat Parti’nin (LDP) Genel Sekreteri Hiroşige Seko, açıklamasında, neredeyse tüm siyasi grupların, GaaSyy’nin ihraç edilmesi lehine oy verdiğini söyledi.

Meclis açıklamasına göre Temmuz 2022’de seçilmesinden beri Japon YouTuber, maaş ve ek ödemelerle birlikte toplamda 19 milyon yen (140 bin dolar) gelir elde etti.

Instagram’dan açıklama yapan GaaSyy, seçim öncesinden beri Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) yaşadığını bildirmişti.

Meclis’in özür davetine, önce uyacağını belirten GaaSyy, Japonya’ya geri dönmeye hazırlandığını duyurmuştu. Ancak, ülkeye dönmek yerine gönderdiği video ile özür dileyen GaaSyy’nın bu hamlesi mecliste tepki toplamıştı. (AA)

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Usta sanatçı, Ali Sunal'ın yorumuna sessiz kalmadı: Seni sevdim süt oğlan babanı da...
1
﻿Usta sanatçı, Ali Sunal'ın yorumuna sessiz kalmadı: Seni sevdim süt oğlan babanı da...
﻿Usta sanatçı, Ali Sunal'ın yorumuna sessiz kalmadı: Seni sevdim süt oğlan babanı da...
﻿Diyanet'in üst düzey isminden hükümete zehir zemberek deprem tepkisi. Ateş püskürdü
2
﻿Diyanet'in üst düzey isminden hükümete zehir zemberek deprem tepkisi. Ateş püskürdü
﻿Diyanet'in üst düzey isminden hükümete zehir zemberek deprem tepkisi. Ateş püskürdü
﻿Fuat Oktay açıkladı: Taahhüt edilen bağışın 74 milyarı yatmış
3
﻿Fuat Oktay açıkladı: Taahhüt edilen bağışın 74 milyarı yatmış
﻿Fuat Oktay açıkladı: Taahhüt edilen bağışın 74 milyarı yatmış
﻿Süleyman Soylu'dan FETÖ tutuklusuna makam. Barış Pehlivan açıkladı
4
﻿Süleyman Soylu'dan FETÖ tutuklusuna makam. Barış Pehlivan açıkladı
﻿Süleyman Soylu'dan FETÖ tutuklusuna makam. Barış Pehlivan açıkladı
﻿Akdeniz'de 5.3 büyüklüğünde deprem
5
﻿Akdeniz'de 5.3 büyüklüğünde deprem
﻿Akdeniz'de 5.3 büyüklüğünde deprem
﻿Suudi Arabistan'dan şok petrol kararı: Bunu yapan hiçbir ülkeye satmayacağız
6
﻿Suudi Arabistan'dan şok petrol kararı: Bunu yapan hiçbir ülkeye satmayacağız
﻿Suudi Arabistan'dan şok petrol kararı: Bunu yapan hiçbir ülkeye satmayacağız
﻿Berkay Özcan'dan ülke puanı açıklaması
7
﻿Berkay Özcan'dan ülke puanı açıklaması
﻿Berkay Özcan'dan ülke puanı açıklaması
﻿TV 8.5 yayınlayacağı şifresiz maçları açıkladı
﻿TV 8.5 yayınlayacağı şifresiz maçları açıkladı
﻿TV 8.5 yayınlayacağı şifresiz maçları açıkladı
﻿Sokak ortasında silahlı çatışma 
﻿Sokak ortasında silahlı çatışma 
﻿Sokak ortasında silahlı çatışma 
﻿Meteoroloji'den dört il için şiddetli yağış uyarısı
﻿Meteoroloji'den dört il için şiddetli yağış uyarısı
﻿Meteoroloji'den dört il için şiddetli yağış uyarısı
﻿30 yıldır içti. Mide rahatsızlıklarına hiç uğramadı
﻿30 yıldır içti. Mide rahatsızlıklarına hiç uğramadı
﻿30 yıldır içti. Mide rahatsızlıklarına hiç uğramadı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.