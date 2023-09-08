Japonya'da tropikal fırtına alarmı: Nehirler taştı, sürücüler yolda kaldı

Japonya’da yaklaşarak şiddetli yağışlara yol açan Yun-yeung Tropikal Fırtınası sonucu nehirler taştı, birçok bölgede su baskınları yaşandı, sürücüler yollarda kaldı.

KAYNAK: AA
Japonya'da tropikal fırtına alarmı: Nehirler taştı, sürücüler yolda kaldı

Japonya'ya yaklaşan Yun-yeung Tropikal Fırtınası, Kanto bölgesi başta olmak üzere ülkenin farklı kesimlerinde hayatı olumsuz etkiledi. Japonya Meteoroloji Ajansı'nın (JMA) sabah saatlerinde Shizuoka eyaleti açıklarından kuzeye ilerlediğini duyurduğu fırtına, henüz karaya çıkmadan birçok bölgede şiddetli yağışlara yol açtı.

Chiba eyaletinde nehir taşkınları meydana gelirken, yollar ve demiryolu hatları sular altında kaldı. Tren işletmecisi JR, birçok tren seferinin askıya alındığını ya da geciktiğini açıkladı. Bazı sürücüler ise yollarda mahsur kaldı. Chiba eyaletinde en az 40 bin 84 hanede yaşayan 78 bin 418 kişiye tahliye çağrısı yapıldı.

KARAYA ÇIKABİLİR

Japonya Meteoroloji Ajansı fırtınanın gece saatlerinde ülkenin Tokai bölgesinden karaya çıkabileceği uyarısında bulundu. Riskli bölgelerde yaşayanlara güncel tahliye bilgilerini takip etme uyarısı yapılırken, muhtemel sel baskınları ve toprak kaymalarına karşı hazırlıklı olma uyarısında bulunuldu.

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