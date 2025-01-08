Japonya'da tüketici güveni geriledi

Japonya’da tüketici güven endeksi, Aralık 2024’te 36,4 seviyesinden 36,2’ye düşerek piyasa beklentisi olan 36,6’nın altında kaldı. Bu düşüş, özellikle dayanıklı tüketim malları alımına yönelik hissiyatın zayıflamasıyla dikkat çekti. Kasım ayında 29,9 olan dayanıklı mal alımına yönelik güven göstergesi, Aralık ayında 29,4’e geriledi.

Hane halkının genel yaşam koşullarına dair görüşlerinde de ufak bir yumuşama kaydedildi. Kasım ayında 34,3 olan bu değer, Aralık ayında 34,1 seviyesine indi. Buna karşın, gelir artışı beklentilerinde bir değişiklik yaşanmadı ve bu oran 40,2 seviyesinde sabit kaldı.

Japonya'da enflasyon aldı başını gidiyor

İstihdam konusundaki iyimserlikte ise ufak bir artış gözlendi. Kasım ayında 41,0 olan istihdam güveni göstergesi, Aralık ayında 41,2’ye yükseldi. Bu durum, Japon ekonomisinin bazı zorluklara rağmen istihdam piyasasındaki olumlu seyrini koruduğunu gösteriyor.

Uzmanlar, tüketici güven endeksindeki bu düşüşün, Japonya’nın enflasyonist baskılar ve küresel ekonomik dalgalanmalardan etkilenmesiyle bağlantılı olabileceğini belirtiyor. Ayrıca, dayanıklı tüketim mallarına yönelik harcamaların azalması, tüketici harcamalarının genel olarak yavaşladığına işaret ediyor olabilir.