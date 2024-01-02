Japonya'daki depremde can kaybı 48’e çıktı

Japonya'nın Ishikawa eyaletinde dün meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki depremde bilanço artıyor. Eyalet yetkililerinden yapılan açıklamaya göre yaşamını yitirenlerin sayısı 48’e yükseldi.

Niigata, Fukui, Toyama ve Gifu eyaletlerini de etkileyen şiddetli depremden sonra yapılan tsunami uyarısı bu sabah itibarıyla kaldırıldı. İtfaiye tarafından yapılan açıklamaya göre, yıkımın büyük olduğu Wajima şehrinde çöken 25 binanın, 14’ünde arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği ifade edildi. Şehirde 200'den fazla yapıda çıkan yangının ise kontrol altına alındığı belirtildi. Wajima’daki Noto Havaalanı’nda yolların kapanması sebebiyle yaklaşık 500 kişinin mahsur kaldığı, hava alanı pistinde ise çatlaklar oluştuğu bildirildi.

Suzu şehrinde ise bir tapınak ve en az 53 evin yıkıldığı, bölgedeki mezarlıkların da hasar aldığı aktarıldı. Şehrin limanındaki çok sayıda tekne de battı. Eyaletin başkenti Kanazawa’da en az 3 binanın yan yattığı ve hasar gördüğü, kara yollarının trafiğe kapandığı ifade edildi. Nanao kentinde ise toprak kayması kara yolunda hasara neden olurken, Himi kentindeki evlerde de hasar meydana geldi.