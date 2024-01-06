Japonya’daki depremde can kaybı sayısı 110’a yükseldi

Kaynak: AA
Japonya’daki depremde can kaybı sayısı 110’a yükseldi
2024 yılının ilk gününde Japonya'da meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki depremde can kaybı 110’a çıktı.

Japonya'nın batısındaki İşikava eyaletinde ve bu bölgedeki Noto Yarımadası kıyısında meydana gelen depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısı, 110'a yükseldi.

NHK'nin haberine göre eyalet yetkilileri, bölgedeki depremlerde can kaybı sayısının 110 olduğunu, 200'den fazla kişinin kayıp olduğunu açıkladı.

Anamizu şehrinde meydana gelen toprak kayması nedeniyle en az 10 kişinin şehirde, 170'ten fazla kişinin de eyaletin çeşitli bölgelerinde mahsur kaldığı aktarıldı.

Eyaletteki tahliye merkezlerinin halihazırda 31 bin kişiye barınma yeri olduğu belirtildi.

Japonya Meteoroloji Ajansı 1, 2, 3 ve 4 Ocak'ta İşikava'nın Noto Yarımadası ve açıklarında, büyüklükleri 4 ile 7 arasında değişen depremler meydana geldiğini bildirdi.

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