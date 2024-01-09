Japonya beşik gibi! 6 büyüklüğünde depremle sallandı

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), yerel saatle 17.59’da gerçekleşen ve 10 kilometre derinlikte kaydedilen bu depremi duyurdu. Deprem sonrasında herhangi bir tsunami uyarısı verilmedi.

Bu sarsıntı, Niigata’nın yanı sıra Yamagata, Toyama, Nagano ve İshikawa eyaletlerinde de hissedildi.

JAPONYA’DAKİ SON DEPREMLER

Sado Adası Depremi: Japonya’nın kuzeybatısındaki Niigata eyaletine bağlı Sado Adası açıklarında 6 büyüklüğünde bir deprem oldu.

7.6 büyüklüğündeki deprem: Japonya’da meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 202’ye yükseldi. Depremde 565 kişi yaralandığı ve 102 kişinin kayıp olduğu bildirildi.

7.5 büyüklüğündeki deprem: Japonya, 2024 yılına büyük bir depremle başladı. Bu deprem 7.5 büyüklüğündeydi.

7.3 büyüklüğündeki deprem: Japonya’da Fukuşima açıklarında meydana gelen 7.3 büyüklüğündeki depremde 4 kişi hayatını kaybetti ve 2 milyondan fazla ev elektriksiz kaldı.

7.6 büyüklüğündeki deprem: Japonya’da 1 Ocak 2024’te meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 78’e yükseldi.