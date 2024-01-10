Japonya'daki depremlerde can kaybı sayısı 203'e çıktı

İşikava Eyalet Valiliği tarafından yapılan açıklamada, ocak ayının ilk haftasında meydana gelen çok sayıda depremde yaşamını yitirenlerin sayısının 203'e çıktığı bildirildi.

Açıklamada, 22 farklı bölgede toplamda 26 bin kişinin 400 tahliye noktasında konakladığı eyalet genelinde, kapanan yollar sebebiyle 3 bin 100 kişinin mahsur kaldığı ifade edildi.

Bölge genelinde depremlerden dolayı çeşitli yaralanmalar sonucu 566 kişinin tedavi gördüğü belirtilen açıklamada, kendisinden haber alınamayan 68 kişinin akıbetinin tespit edilmeye çalışıldığı bilgisi paylaşıldı.

Japonya Savunma Bakanı Kihara Minoru, açıklamasında, 6 bin 300 Öz Savunma Kuvvetleri personelinin bölgedeki arama kurtarma faaliyetlerine katıldığını dile getirdi.

Hava sıcaklığının yaklaşık 3 santigrat derece seyrettiği Noto Yarımadasında arama kurtarma faaliyetlerinin aralıksız sürdüğü aktarıldı.

Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre 1-5 Ocak döneminde İşikawa'nın Noto Yarımadası ve açıklarında büyüklükleri 5 ile 7 arasında değişen çok sayıda deprem meydana geldi.