Japonya'da hayran bırakan sağlık sistemi. Sağlıkta çağ atlama böyle olur

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda Japonya’da hastane sistemi anlatıldı.

Videoda anlatılana göre, doğrudan hastaneye gidilmiyor. Hastalar önce bir kliniğe gidiyor ve klinik doktoru gerekli gördüğü halde hastane sevki yapıyor. Doktora ulaşmadan önce de sevk onaylatılıyor ve doktorlar tıbbi sekreterlerle evrak transferi yapıyor.

Hastanelerde cep telefonu kullanımı yasak olduğu ifade ediliyor. Sadece özel alanlarda telefonla konuşulabiliyor. Hastane ödemeleri ise otomatik olarak otomattan yapılıyor.

Ayrıca videoda genelde hastanelerin boş olduğu da belirtiliyor.

Öte yandan, elde edilen bilgilere göre, hastane yataklarının sayısı oldukça fazla. Ayrıca, hastanelerde ve kliniklerde çalışan sağlık profesyonellerine maaş ve bonus ödemeler yapılıyor.

Video çok kez beğeni ve yorum aldı.