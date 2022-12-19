19 Aralık 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Japonya'da hayran bırakan sağlık sistemi. Sağlıkta çağ atlama böyle olur

Japonya'da hayran bırakan sağlık sistemi. Sağlıkta çağ atlama böyle olur

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda Japonya’daki sağlık sistemi anlatıldı. İşte hayran bıraktıran sistem…

Haber Giriş: 19 Aralık 2022 Pazartesi - 08:57
Takip Et

Japonya'daki sağlık sistemi hayran bıraktırdı. Sosyal medyada hastanelerdeki sistem anlatıldı

Japonya'da hayran bırakan sağlık sistemi. Sağlıkta çağ atlama böyle olur
+
Aa
-

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda Japonya’da hastane sistemi anlatıldı.

Videoda anlatılana göre, doğrudan hastaneye gidilmiyor. Hastalar önce bir kliniğe gidiyor ve klinik doktoru gerekli gördüğü halde hastane sevki yapıyor. Doktora ulaşmadan önce de sevk onaylatılıyor ve doktorlar tıbbi sekreterlerle evrak transferi yapıyor.

Hastanelerde cep telefonu kullanımı yasak olduğu ifade ediliyor. Sadece özel alanlarda telefonla konuşulabiliyor. Hastane ödemeleri ise otomatik olarak otomattan yapılıyor.

Ayrıca videoda genelde hastanelerin boş olduğu da belirtiliyor.

Öte yandan, elde edilen bilgilere göre, hastane yataklarının sayısı oldukça fazla. Ayrıca, hastanelerde ve kliniklerde çalışan sağlık profesyonellerine maaş ve bonus ödemeler yapılıyor.

Video çok kez beğeni ve yorum aldı.

 

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

1950
19.12.2022 09:48
Kesin akp nin projesiydi çalmışlar ‘!!!!! ????  
 
düşünüyorum
19.12.2022 09:21
çok güzelmiş, ama bizde sağlık hizmeti bedava, o önceden di.  
 
vatandaş
19.12.2022 09:03
bizimkiler ulvi insanlar. hiç bir zaman hata yapmazlar. japonyada birisi hata yaptığında bunu açık açık söyler ve özür diler. hatta istifa da eder. bazıları onuruna yediremediği için harakiri de yapar  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Bakan Soylu'dan İmamoğlu açıklaması. 'Görevden alırım'
1
﻿Bakan Soylu'dan İmamoğlu açıklaması. 'Görevden alırım'
﻿Bakan Soylu'dan İmamoğlu açıklaması. 'Görevden alırım'
﻿Erdoğan'ın gittiği Katar'daki finale Arjantin Devlet Başkanı gitmedi. Ekonomik kriz nedeniyle maçı evinde televizyondan izledi
2
﻿Erdoğan'ın gittiği Katar'daki finale Arjantin Devlet Başkanı gitmedi. Ekonomik kriz nedeniyle maçı evinde televizyondan izledi
﻿Erdoğan'ın gittiği Katar'daki finale Arjantin Devlet Başkanı gitmedi. Ekonomik kriz nedeniyle maçı evinde televizyondan izledi
﻿İmamoğlu hakkında hapis cezası ve siyasi yasak kararı verilmişti. İşte AKP'nin İBB planı
3
﻿İmamoğlu hakkında hapis cezası ve siyasi yasak kararı verilmişti. İşte AKP'nin İBB planı
﻿İmamoğlu hakkında hapis cezası ve siyasi yasak kararı verilmişti. İşte AKP'nin İBB planı
﻿Kahreden haber. ''Çaycı Hüseyin'' karakteriyle tanıdığımız Alpaslan Özmol yıkıldı...
4
﻿Kahreden haber. ''Çaycı Hüseyin'' karakteriyle tanıdığımız Alpaslan Özmol yıkıldı...
﻿Kahreden haber. ''Çaycı Hüseyin'' karakteriyle tanıdığımız Alpaslan Özmol yıkıldı...
﻿Levent'teki dev gökdelen icradan satılık
5
﻿Levent'teki dev gökdelen icradan satılık
﻿Levent'teki dev gökdelen icradan satılık
﻿Arjantinli kaleciden terbiyesizlik. Çirkin harekete büyük tepki
6
﻿Arjantinli kaleciden terbiyesizlik. Çirkin harekete büyük tepki
﻿Arjantinli kaleciden terbiyesizlik. Çirkin harekete büyük tepki
﻿Gıda enflasyonunda rekor üstüne rekor kırıyoruz. Türkiye Venezuela ile yarışıyor
7
﻿Gıda enflasyonunda rekor üstüne rekor kırıyoruz. Türkiye Venezuela ile yarışıyor
﻿Gıda enflasyonunda rekor üstüne rekor kırıyoruz. Türkiye Venezuela ile yarışıyor
﻿İstanbul trafiğini yağış vurdu! Her iki yaka da kırmızı
﻿İstanbul trafiğini yağış vurdu! Her iki yaka da kırmızı
﻿İstanbul trafiğini yağış vurdu! Her iki yaka da kırmızı
﻿Van'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı
﻿Van'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı
﻿Van'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı
﻿Adana'da 12 milyon 150 bin tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi
﻿Adana'da 12 milyon 150 bin tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi
﻿Adana'da 12 milyon 150 bin tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi
﻿Brent petrol uluslararası piyasalarda 80 doların altında
﻿Brent petrol uluslararası piyasalarda 80 doların altında
﻿Brent petrol uluslararası piyasalarda 80 doların altında
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.