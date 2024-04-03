Japonya’dan İsrail’e tepki. İsrail’in çekildiği Şifa Hastanesi’nden geriye yıkım kalmıştı

Kaynak: AA
Japonya’dan İsrail’e tepki. İsrail’in çekildiği Şifa Hastanesi’nden geriye yıkım kalmıştı
Japonya Dışişleri Bakanlığı’ndan İsrail’in Şifa Hastanesinde gerçekleştirdiği yıkım sonrası gelen açıklamada, "Masum sivilleri kapsayan bir saldırı, uluslararası insancıl hukukun temel ilkelerini ihlal eder” ifadelerine yer verildi.

Japonya’dan İsrail’e tepki. İsrail’in çekildiği Şifa Hastanesi’nden geriye yıkım kalmıştı

AA muhabirinin Şifa Hastanesi'ndeki yıkımla ilgili sorusuna Japonya Dışişleri Bakanlığından verilen yazılı yanıtta, "Masum sivilleri kapsayan bir saldırı, uluslararası insancıl hukukun temel ilkelerini ihlal eder” değerlendirmesinde bulunuldu.

Yanıtta, "İsrail ordusunun belirli eylemleriyle ilgili Japonya'nın bir karara varması zor." İfadeleri kullanıldı.

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“ŞİDDETLE TALEP ETTİK”
Japonya Dışişleri Bakanı Kamikava Yoko, düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da yeni konut inşa etme ve arazilere el koyma kararlarının, iki devletli çözüme zarar verdiğini belirtti.

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Bakan Kamikava, "Japonya'nın tutumu, İsrail'in yerleşim faaliyetlerinin uluslararası hukuku ihlal ettiği ve iki devletli çözümün gerçekleşmesine zarar verdiği yönünde" değerlendirmesinde bulundu.

Kamikava ayrıca, "İsrail hükümetinden yerleşim faaliyetlerini tamamen dondurmasını şiddetle talep ettik” ifadelerini kullandı.

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