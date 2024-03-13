Japonya'dan Myanmar'a 37 milyon dolarlık yardım

Kaynak: AA
Japonya'dan Myanmar'a 37 milyon dolarlık yardım
Japonya, yaşanan askeri darbenin ardından gıda ve günlük ihtiyaç sıkıntısı çeken Myanmar'a 37 milyon dolarlık insani yardım gönderecek.

Açıklama yapan Japonya Dışişleri Bakanı Kamikava Yoko, Güneydoğu Asya ülkesi Myanmar'da askeri darbenin 3. yılına girildiğine işaret etti.

Myanmar'da insani koşulların gittikçe kötüleştiğini söyleyen Bakan Kamikava, ülke genelindeki 18,6 milyon kişinin insanı yardıma ihtiyacı olduğunu vurguladı.

Yaşananlardan büyük üzüntü duyduklarını belirten Kamikava, Myanmar'a gıda ve tıbbi malzemeleri içeren 37 milyon dolarlık insani yardım göndereceklerini açıkladı.

İnsani yardımın, Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki Dünya Gıda Programı (WFP) ve BM Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) yoluyla ulaştırılacağı aktarıldı.

Son Haberler
3 ilden peş peşe deprem haberleri geldi Gündem
3 ilden peş peşe deprem haberleri geldi
Dış haberler uzmanı Ardan Zentürk açıkladı: Amerika'nın çizeceği 30 yıllık rota Gündem
Dış haberler uzmanı Ardan Zentürk açıkladı: Amerika'nın çizeceği 30 yıllık rota
Fenerbahçe'de 3 kayıp Spor
Fenerbahçe'de 3 kayıp
Rasim Ozan Dem Parti'ye vaatler sıraladı! Demirtaş ve Kavala'nın serbest kalacağını, kayyum atanmayacağını açıkladı Gündem
Rasim Ozan Dem Parti'ye vaatler sıraladı! Demirtaş ve Kavala'nın serbest kalacağını, kayyum atanmayacağını açıkladı
Amberkabuğu otu nelere iyi geliyor? Şifalı Bitkiler
Amberkabuğu otu nelere iyi geliyor?
Taksitleri ödenemeyen ambulans helikopterler satışa çıkarıldı. Değer biçildi Gündem
Taksitleri ödenemeyen ambulans helikopterler satışa çıkarıldı. Değer biçildi
İstanbul’da oy kullanacak yabancı seçmen sayısı ortaya çıktı! 16 milyon İstanbullunun kaderini belirleyecek… İşte ülke ülke yabancı seçmen sayısı Siyaset
İstanbul’da oy kullanacak yabancı seçmen sayısı ortaya çıktı! 16 milyon İstanbullunun kaderini belirleyecek… İşte ülke ülke yabancı seçmen sayısı