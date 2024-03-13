Japonya'dan Myanmar'a 37 milyon dolarlık yardım

Açıklama yapan Japonya Dışişleri Bakanı Kamikava Yoko, Güneydoğu Asya ülkesi Myanmar'da askeri darbenin 3. yılına girildiğine işaret etti.
Myanmar'da insani koşulların gittikçe kötüleştiğini söyleyen Bakan Kamikava, ülke genelindeki 18,6 milyon kişinin insanı yardıma ihtiyacı olduğunu vurguladı.
Yaşananlardan büyük üzüntü duyduklarını belirten Kamikava, Myanmar'a gıda ve tıbbi malzemeleri içeren 37 milyon dolarlık insani yardım göndereceklerini açıkladı.
İnsani yardımın, Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki Dünya Gıda Programı (WFP) ve BM Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) yoluyla ulaştırılacağı aktarıldı.