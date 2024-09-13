Japonya'nın en yaşlı erkeği 110 yaşında öldü

Japonya'nın "en yaşlı erkeği" olarak bilinen Wakui Tomisaburo'nun 110 yaşında yaşamını yitirdiği bildirildi. Kyodo ajansının haberine göre, 28 Kasım 1913 doğumlu Wakui, Tokyo'ya yakın Kanagawa Eyaleti'ndeki Atsugi'de hayatını kaybetti.

Atsugi Belediyesi, ailevi sebeplerden dolayı Wakui'nin tam ölüm zamanını ve sebebini açıklamadı. Ulusal basında yer alan bilgilere göre, gençliğinde Tokyo'nun Tsukiji bölgesinde ton balığı satıcısı olarak çalışan Wakui, yaşlılık yıllarında da ton balığını "en sevdiği yiyecek" olarak tercih etti.

Wakui'nin seleflerinden Nakamura Şigeki, Kasım 2022'de Hiroşima'da 111 yaşında, Sonobe Gisaburo ise Mart 2024'te Çiba'da 112 yaşında vefat etmişti. Nisan 2024'te Japonya Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı, Wakui Tomisaburo'nun "Japonya'nın en yaşlı erkeği" olduğunu açıklamıştı.

Wakui, modern Japonya tarihinde Taişo, Şowa, Heisei ve Reiwa olmak üzere dört farklı imparatorluk dönemini görerek uzun bir ömür sürdü.