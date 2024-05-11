JASAT ekipleri suç makinesini kıskıvrak yakaladı

Bursa İl Jandarma Komutanlığına bağlı İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığında görevli JASAT ekipleri, aranan zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. İzi sürülen değişik suçlardan aranan ve hakkında 29 yıl 3 ay hapis cezası verrilen 43 yaşındaki A.Ö. ya

ASAT ekipleri aldıkları duyum üzerine E.A.Ö.’nün İnegöl ilçesi Cerrah Mahallesi’nde yaşadığını belirledi. Hemen operasyona başlayan ekipler, E.A.Ö.’yü kıskıvrak bulunduğu noktada yakaladı. Zanlının sorgulamasında Silahla yağma’, Ruhsatsız ateşli silah taşıma’ ve ‘Basit yaralama’ başta olmak üzere çok sayıda kaydı bulunduğu öğrenildi.