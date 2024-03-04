Jasikevicius Türk gençlerine yepyeni bir yol açtı. Fatih Saboviç yazdı

Koç Dimitris Itoudis’ten sonra Fenerbahçe’de göreve gelen Sarunas Jasikevicius, takımı hem ligde hem de EuroLeague’de ayağa kaldırmasının yanı sıra ilk şampiyonluğunu da Türkiye Kupası’nı kaldırarak elde etti.

EMRE VE HAMZA’YI DAHİL ETTİ

Ancak son haftalarda Jasikevicius’un elde ettiği tüm saha içi başarılardan öte verdiği bir katkıya değinmek istiyorum. Litvan koç, 2002 doğumlu Mert Emre Ekşioğlu’na rotasyonda sık sık süre vermeye başladı. 2004 doğumlu Yiğit Hamza Mestoğlu da rotasyona dahil edildi.

16 YAŞINDAKİ YILDIZA 10 DAKİKA SÜRE VERDİ

Ancak bence en büyük yükseliş; 2008 doğumlu olan 16 yaşındaki Ömer Ege Ziyaettin’in TOFAŞ’a karşı kadroda olduğu ilk karşılaşmada tam 10 dakika süre almasıydı.

Ülker Arena’da sahne alan Ömer Ege, 10 dakikada 6 sayı, 1 ribaunt ve 1 asist üretti.

TÜRK KOÇLARA ÖRNEK OLMASI GEREKİYOR

Gençlere olan güveni, onları sahaya sürerken verdiği profesyonel değer, her daim hataları ve iyi yaptıkları işlerde arkalarında durmasıyla Sarunas Jasikevicius; Türk koçlar ve kulüplere örnek olması gereken bir performans ortaya koyuyor.

KENDİ DEĞERLERİMİZE DEĞER VERMEK…

Yıllardır Türk basketbolu ve sporunun en büyük kanayan yarası kendi değerlerimize kıymet vermeden onları yedek kulübeleri ya da alt yaş kategorisi maçlarına mahkum etmemiz… Pek çok teknik direktör ve koç, yetenekleri bariz şekilde ortada olan yıldızlarını sonuç kaygısı sebebiyle perde arkasında saklamaya devam ederken Jasikevicius’un cesareti ve oyuncularına empoze ettiği güven, dilerim ki farklı branşlardaki gençlerin de önünü açan bir kartopu etkisine dönüşür.