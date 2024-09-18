Jason Momoa film setini karıştırdı

Jason Momoa'nın A Minecraft Movie setinde ekip üyelerine bağırdığı ve çalışma ortamını zehirli hale getirdiği iddiaları ortaya çıktı. Bu iddiaların kaynağı Twitch ve YouTube yıldızı Valkyrae, Momoa'nın yaşadığı en kötü ünlü deneyimi olduğunu belirtti. Valkyrae’nin açıklamaları, Warner Bros’un Jason Momoa ve Jack Black’in başrol oynadığı Minecraft film uyarlamasının ilk fragmanının yayınlanmasından birkaç hafta sonra geldi.

13 Eylül’de yayıncı JasonTheWeen’in Twitch kanalında yayınlanan bir programda Valkyrae, çeşitli baharatlı kanatları denerken sorulara yanıt verdi. Kendisine en kötü ünlü ya da yayıncı deneyimi sorulduğunda Valkyrae, önce tereddüt etti, ardından "Jason Momoa" yanıtını verdi.

Ünlü oyuncunun A Minecraft Movie setinde konuk oyunculuk yaptığı sırada ekip üyelerine karşı kötü bir tutum sergilediğine tanık olduğunu paylaştı. Valkyrae, Momoa’nın bir sahne sonrasında oldukça yoğun ve duygusal bir ruh hali içinde olabileceğini, belki de hala karakterde kaldığını düşündüğünü ifade etti. Ancak buna rağmen, oyuncunun mürettebata karşı sergilediği davranışlardan rahatsız olduğunu dile getirdi.

Valkyrae, Jason Momoa'nın ekibe bağırdığını ve işlerini düzgün yapmadıkları için rahatsızlık duyduğunu belirterek "Onlara, atışları ayarlama gibi görevlerde başarılı olmadıkları için çok kızgındı" dedi. Valkyrae, ünlü oyuncunun tavırlarının çalışma ortamını olumsuz etkilediğini ve bu durumdan memnun olmadığını açıkladı. Twitch yıldızı, "Bu koşullar altında çalışmaktan mutlu olmazdım" diyerek Momoa’nın set ortamını zehirli hale getirdiğini ima etti.

Valkyrae’nin bu iddiaları, sosyal medyada hızla yayıldı ve özellikle X platformunda yankı buldu. Jason Momoa’nın hayranları, oyuncuyu savunarak Valkyrae’ye tepki gösterdi. Bir kullanıcı, "Orada değildin, tam olarak ne olduğunu bilmiyorsan bu hikayeyi anlatma" diye yazarken, başka bir hayran, "İnsanlar işlerini düzgün yapmadığı için bağırmış, ciddiye almıyorum" yorumunda bulundu. Üçüncü bir kişi ise, Momoa’nın ekibinden kimsenin şikayette bulunmadığını belirtti. Bazı hayranlar, Valkyrae'nin bu açıklamalarının kendi kariyerine zarar verebileceğini öne sürerek endişelerini dile getirdi.