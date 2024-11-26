Javier Mascherano, Inter Miami'nin yeni teknik direktörü oldu

Lionel Messi'nin formasını giydiği Major League Soccer (MLS) takımlarından Inter Miami'nin yeni teknik direktörü, Arjantinli eski futbolcu Javier Mascherano oldu. Kulüpten yapılan açıklamada, Mascherano ile 2027 MLS sezonunun sonuna kadar sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Futbolculuk kariyerinde Barcelona ile birçok yerel ve uluslararası şampiyonluk yaşayan, Arjantin Milli Takımı'nda 147 maçta forma giyen Mascherano, Arjantin U20 Milli Takımı'nın teknik sorumluluğunu yürüttükten sonra Inter Miami'ye katıldı.