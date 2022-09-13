Jeff Bezos'un Blue Origin roketi düştü

ABD merkezli uzay firması Blue Origin'in fırlatma denemesi başarısız oldu. Jeff Bezos'un şirketine ait uzay aracının roketi yaşanan arıza sonucu düştü.

TRT Haber’de yer alan habere göre; rokette Texas'tan fırlatıldıktan 1 dakika sonra arıza yaşandı.

Güvenlik sistemi devreye girdi, roketten ayrılan kapsül kendi itiş gücü ile bir süre yol aldıktan sonra yeryüzüne indi. O anları kameralar da görüntüledi.

Firma, dikine inerek yeniden kullanılabilen roketin düştüğünü, kapsülün ise hasarsız kurtarıldığını açıkladı.

Roket, uzayda yapılması planlanan 36 deneyin bulunduğu insansız kapsülü taşıyordu.