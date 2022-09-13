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Jeff Bezos'un Blue Origin roketi düştü

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'a ait Blue Origin firmasının roketi düştü. Fırlatmadan 1 dakika sonra yaşanan arızaya karşı güvenlik sistemi devreye girince kapsül roketten ayrıldı; hasar görmeden yeryüzüne indi.

Haber Giriş: 13 Eylül 2022 Salı - 01:19
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Jeff Bezos'un Blue Origin roketi düştü

Jeff Bezos'un Blue Origin roketi düştü
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ABD merkezli uzay firması Blue Origin'in fırlatma denemesi başarısız oldu. Jeff Bezos'un şirketine ait uzay aracının roketi yaşanan arıza sonucu düştü.

TRT Haber’de yer alan habere göre; rokette Texas'tan fırlatıldıktan 1 dakika sonra arıza yaşandı.

Güvenlik sistemi devreye girdi, roketten ayrılan kapsül kendi itiş gücü ile bir süre yol aldıktan sonra yeryüzüne indi. O anları kameralar da görüntüledi.

Firma, dikine inerek yeniden kullanılabilen roketin düştüğünü, kapsülün ise hasarsız kurtarıldığını açıkladı.

Roket, uzayda yapılması planlanan 36 deneyin bulunduğu insansız kapsülü taşıyordu.

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