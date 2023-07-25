Jelibon rezervi bulunduğuna inanan Melih Gökçek, İlber Ortaylı’ya cahil dedi

Editör: Bengü Zorlu

Lozan Anlaşmasıyla ilgili İlber Ortaylı’nın sözlerini sosyal medya hesabından alıntılayan Gökçek, paylaşımında “HADİ ORDAN ÇOK BİLMİŞ CAHİL… DİNLEYİN…12 ADALARIN YUNAN’A VERİLMESİNİ NASIL KIVIRARAK ANLATIYOR…” ifadelerini kullandı.

JELİBON REZERVİ BULUNDUĞUNA İNANMIŞTI

Geçtiğimiz yıl Sözcü yazarı Murat Muratoğlu’nun yeni petrol rezervi bulunduğuna dair açıklamaların ardından yayımladığı, "Adana’da bulunan petrolden sonra, Adıyaman’da arama çalışması yapılan iki kuyuda 6 milyar dolarlık Jelibon rezervlerine rastlandı…" göndermesini Gökçek gerçek sanmış ve buna inanmıştı.

Gökçek konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “petrol rezervi keşiflerini yorumlarken 6 milyar dolarlık jelibon rezervinin keşfedildiğini gerçek sanarak “Adana’da yeni bir şey daha bulmuşlar. Bugün gazetede okudum. Ne anlama geldiğini de bilmiyorum. İtiraf edeyim. Araştıracağım ki bileyim. Onun adı var. Çocuklar yer ya. Jelibon. Jelibon bulunmuş. Ne demek jelibon bilmiyorum. Yeraltında 6 milyar dolarlık jelibon bulunmuş. Bu ne anlama geliyor bilmiyorum. Bugünkü medyaya baktım” ifadelerini kullanmıştı.