Jenna Fischer meme kanserini yendiğini duyurdu

Jenna Fischer, 2023 yılında meme kanseri teşhisi aldıktan sonra, tedavi sürecinin başarıyla tamamlandığını ve kanserden kurtulduğunu açıkladı. 50 yaşındaki Fischer, Instagram üzerinden kanser yolculuğunu detaylandırarak, geçen yıl rutin bir mamografi çektirdiğini ve bu testin ardından evre I üçlü pozitif meme kanseri teşhisi konduğunu söyledi. Bu tür kanser, östrojen, progesteron hormonları ve HER2 proteininin etkisiyle gelişen agresif bir form.

Fischer, tedavi sürecinde lumpektomi ameliyatı geçirdi, ardından radyasyon tedavisi, infüzyonlar ve kemoterapi uygulandı. Bu süreç, saçlarının dökülmesine yol açtı. Ancak Fischer, tedavilerin başarılı olduğunu belirterek, kanserden kurtulduğunu ve düzenli izlemelere devam edeceğini ifade etti.

Fischer, bu duyurusunu Meme Kanseri Farkındalık Ayı'nda paylaşarak, kadınları düzenli mamogram yaptırmaya teşvik etti. "Fiziksel muayenede hissedilemeyecek kadar küçük olan tümörüm, mamografi ile tespit edildi" diyerek, erken teşhisin önemine dikkat çekti.

Tedavi sürecinde yanındaki en büyük destekçi olan eski rol arkadaşı Angela Kinsey ve eşi Lee Kirk'e teşekkürlerini ileten Fischer, kanser tedavisi gören diğer kadınlara da cesaret vermek istediğini söyledi. Ailesi ve arkadaşlarıyla, tedavi sürecinin sona erdiğini kutladıklarını belirten Fischer, mutlu ve sağlıklı bir şekilde yaşamına devam ediyor.