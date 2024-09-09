Jennıfer Lopez ünlü oyuncuyla el ele görüntülendi

Jennifer Lopez ile Matt Damon, Cuma günü vizyona giren yeni filmleri Unstoppable’ı kutlamak için düzenlenen after partyde özel samimi bir sohbet gerçekleştirirken duygusal anlar yaşadı.

Damon, Jennifer’in boşanma sürecinde bulunduğu Affleck'in şirketi Artists Equity’in ortaklarından. Şirketin projelerinde Jennifer başrolde yer alıyordu.

Daha önce People Dergisi’ne konuşan bir görgü tanığı, 55 yaşındaki Lopez ile 53 yaşındaki Damon'ın The Ritz-Carlton'ın EPOCH Bar & Kitchen Terrace'ında düzenlenen gecede 20 dakikadan fazla sohbet ettiğini söylemişti. Tanık, ikilinin "Uzun, derin bir sohbet gerçekleştirdiğini" söyledi. 52 yaşındaki Affleck, TIFF galasına katılmadı.

LOPEZ İLE BEN AFFLECK NEDEN AYRILDI?

Hollywood'un ünlü çifti Jennifer Lopez ve Ben Affleck, iki yıllık evliliklerini bitirme kararı aldı. 20 yıl sonra yeniden bir araya gelen çiftin ayrılığına dair birçok spekülasyon ortaya atıldı. Görkemli bir düğünle evlenen ikilinin son dönemde boşanacağına dair dedikodular sıkça gündeme geliyordu.

Lopez, düğünlerinin yıl dönümünde, Los Angeles’taki mahkemeye başvurarak Ben Affleck'e boşanma davası açtı. Çiftin boşanma sebepleri hakkında çeşitli haberler yapıldı. Page Six’e göre, Affleck, Lopez’i değiştiğine inandırmaya çalıştı. Kendini "değişmiş bir adam" olarak gösteren Affleck’in, Lopez’e bu dönüşümü evlilikleri boyunca kanıtlayamadığı iddia edildi. 2000’li yıllarda birlikte olan çiftin, ilişkilerine kamuoyunun aşırı müdahalesi nedeniyle ayrıldığı düşünülüyordu.

Ancak daha sonra ortaya atılan bir iddia, bu ayrılığın ardındaki gerçek sebebin çok farklı olduğunu öne sürdü. İddiaya göre Ben Affleck, Jennifer Lopez'i, siyasetçi Robert Kennedy'nin 36 yaşındaki kızı Kick Kennedy ile aldattı.

Kick Kennedy, 1963'te suikasta kurban giden ABD Başkanı John F. Kennedy'nin kardeşi Robert Kennedy'nin kızıdır.