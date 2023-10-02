Jennifer Lopez ve Ben Affleck kavga ederken görüntülendi

Dünyaca ünlü şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez ile aktör Ben Affleck, beraber rol aldıkları 'Gigli' filminin setinde tanışmalarının ardından 2002 yılında nişanlanmışlardı. Ancak 2003'te yapılması beklenen düğünlerini erteleyen çift, bir yıl sonra da yollarını ayırmıştı.

Ayrılığın ardından Affleck, Jennifer Garner ile evlenip üç çocuk sahibi olurken; Marck Anthony ile dünaevine giren Lopez'in iki çocuğu olmuştu.

Garner ile 13 yıllık evliliğini bitiren Affleck ve 2004'te nikah masasına oturduğu Anthnoy'den 2014'te boşanan Lopez, daha sonra başka ilişkiler yaşasalar da; aradıkları mutluluğu bulamamıştı.

DÜĞÜNLERİ ÜÇ GÜN SÜRDÜ

İkili, 2021'de ise kendilerini yine birbirlerinin kollarında bulmuştu. Yıllar sonra barışmalarının üzerinden çok geçmeden 'Bennifer', temmuz ayında Las Vegas'ta sade bir törenle dünyaevine girmelerinin ardından; üç gün süren büyük bir düğün yaparak günlerce gündemde kalmıştı.

2005-2018 yılları arasında evli kalan Ben Affleck ile eski eşi Jennifer Garner, geçtiğimiz haftalarda ünlü aktörün otomobilinin içerisinde objektiflere yansıdı. Bir hayli neşeli olan ikiliye, birlikteliklerinden dünyaya gelen kızları Seraphine de eşlik etti.

Samimi bir şekilde görüntülenen ikili, koyu bir sohbete daldı. Arka koltukta oturan Garner, bir ara uzanıp eski eşinin boynuna sarıldı. Affleck de kısa bir süre sonra başını kendisine sarılan Jennifer Garner'ın omuzuna yasladı.

O samimi anların ardından Jennifer Garner, Ben Affleck ile vedalaşarak, otomobilden indi.

ARABADA GERGİN ANLAR

Bu samimi görüntülerden haftalar sonra, Ben Affleck ile Jennifer Lopez araçlarında tartışırken objektiflere takıldı.

Fotoğraflarda Affleck aracının sürücü koltuğunda otururken, Lopez'in onu dinlediği sırada oldukça hareketli bir şekilde el kol hareketleri yaptığı ve yüzünde sinirli bir ifade olduğu görülüyor.

Lopez'in, eşi konuşmaya devam ederken önce öfkeli bir şekilde önüne bakması, sonrasında ise aktöre attığı ters bakışlar dikkat çekti.

İkilinin arasındaki tartışma bilinmese de konunun Ben Affleck’in son zamanlarda eski eşi Jennifer Garner’la olan samimiyeti olabileceği düşünülüyor.



