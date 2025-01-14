Jessica Simpson 10 yıllık evliliğine nokta koydu

Kaynak: Haber Merkezi
Jessica Simpson 10 yıllık evliliğine nokta koydu

Jessica Simpson ve Eric Johnson, 10 yıllık evliliklerini sonlandırma kararı aldı. Ünlü çift, çocuklarının önceliği olduğunu vurgularken, destekleri için hayranlarına teşekkür etti.

Amerikalı şarkıcı ve oyuncu Jessica Simpson, 10 yıllık eşi eski NFL oyuncusu Eric Johnson ile ayrılma kararı aldı. Simpson, yaptığı açıklamada, "Eric ve ben ayrı yaşamaya başladık. Bu zorlu süreçte çocuklarımızın iyiliği her şeyden önce geliyor. Destek ve anlayış gösteren herkese minnettarız," dedi.

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ÇOCUKLARI ÖNCELİK TAŞIYOR

Çiftin Maxwell Drew (12), Ace Knute (11) ve Birdie Mae (5) adında üç çocuğu bulunuyor. Simpson, çocuklarının refahını ön planda tuttuklarını ve bu süreci aile olarak birlikte atlatmaya çalıştıklarını belirtti. Ayrılık haberinden kısa süre önce Simpson, Instagram'da paylaştığı fotoğrafıyla "Hayat kısa, gülümseyin," mesajını vermişti.

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KARİYER VE KİŞİSEL YOLCULUK

Simpson, müzik dünyasına geri dönme sinyalleri verirken, "Bu dönüş benim kendime bir özrüm," ifadelerini kullandı. Johnson ise, geçtiğimiz Kasım ayında alyanssız görüntülenmişti. Çift, 2014 yılında Kaliforniya'da düzenlenen bir törenle evlenmiş, çocukları düğünde çiçekçi ve yüzük taşıyıcı olarak yer almıştı.

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AŞK VE DESTEK

Simpson, evlilikleri boyunca Johnson'ın kariyerine verdiği desteği sıkça dile getirmişti. "Eric, kalbimi en iyi anlayan kişi," diyen Simpson, iletişimin ilişkilerindeki bağları güçlendirdiğini ifade etmişti. Ancak çift, ayrılık kararını alırken karşılıklı saygıyı sürdürdüklerini ve birbirlerinden çok şey öğrendiklerini vurguladı.

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