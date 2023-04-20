Jesus aldığı soru sonrası şaşkında döndü: Şaka mı yapıyorsunuz

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Başakşehir'i Joao Pedro'nun iki golüyle 2-1 mağlup etti. Maç sonunda açıklamalarda bulunan Jorge Jesus'a bir gazeteci tarafından Portekizli teknik adamı şaşırtacak bir soru yöneltti.

"ŞAKA MI YAPIYORSUNUZ"

"Şampiyonlar Ligi'nde eski öğrenciniz Leao harika asist yaptı. Arda Güler'i de o seviyelerde izleyebilir miyiz?" sorusuna Jesus çevirmene bakarak "Şaka mı yapıyorsunuz, gerçek mi söylüyorsunuz? Özellik olarak birbirinden çok farklı oyuncular. Leao'nun özellikleri hızı ve top taşıması. Arda'nın özellikleri farklı. İkisi farklı özelliklerde oyuncu olduğu için kıyaslanamayacağını düşünüyorum. Arda Güler üzerine koyarak devam ediyor. Burada şampiyon takım 3 eleme oyuyor. Bu da zor bir durum. Şampiyonlar Ligi'nde olması için önce lig değiştirmesi gerekiyor." ifadelerine yer verdi.