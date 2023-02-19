﻿Serdar Dursun'dan rekabet mesajı: Çalışmaya devam edeceğim

Geçen sezonun ikinci yarısında gösterdiği performansla büyük beğeni kazanan Fenerbahçe'nin forveti Serdar Dursun, Jorge Jesus döneminde fazla forma şansı bulamıyor.

İLK 11'DE 4 MAÇTA GÖREV ALDI

Bu sezon 16 karşılaşmanın sadece 4'ünde ilk 11'de yer alan Serdar, "En büyük hedefimiz, sezonu şampiyon olarak tamamlamak. Forma savaşından asla vazgeçmem. Çalışmaya sonuna kadar devam edeceğim" dedi.

Serdar Dursun, Fenerbahçe'nin Fatih Karagümrük'ü 4-2 yendiği hazırlık maçında takımının son golünü kaydetmişti.

GEÇEN SEZON TAKIMA KATILMIŞTI

Geçen sezon takıma katılan ve 37 maça çıkan Serdar Dursun, 15 gol attı ve 4 asistlik performans gösterdi.