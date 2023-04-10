﻿Jorge Jesus'un Karagümrük maçı öncesi Fenerbahçe taraftarına yaptığı konuşma ortaya çıktı

Beşiktaş derbisi sonrası sıkıntılı günler geçiren Fenerbahçe'de gözler bu akşam oynanacak Karagümrük maçına çevrildi.

Eleştirilerin hedefindeki isim Jorge Jesus taraftardan sakin olmasını istedi.

Fanatik'in haberine göre Portekizli hoca, kritik Karagümrük mücadelesi öncesi 12. adama "Ligde daha oynanacak çok maç var. Bu iş daha bitmedi. Daha önce söylediğimi tekrarlıyorum, Galatasaray da puan kaybı yaşayacak. Taraftarlarımızdan tek isteğim, şampiyonluk konusunda bize inanmaları. Bu yolda desteğe devam etmeleri" ifadeleriyle seslendi.

"SON ANA KADAR..."

Jesus, "Eleştirmek, protesto etmek bir haktır. Ancak futbolcular, olumsuz tezahüratlar karşısında çok fazla etkileniyor. Taraftarımızdan 90 dakika boyunca koşulsuz olarak takımı desteklemelerini bekliyoruz. Bu sayede birlikte sonuna kadar şampiyonluğu kovalamaya devam edebiliriz" diye konuştu.