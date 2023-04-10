10 Nisan 2023 Pazartesi
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Jorge Jesus'un Karagümrük maçı öncesi Fenerbahçe taraftarına yaptığı konuşma ortaya çıktı

Jorge Jesus'un Karagümrük maçı öncesi Fenerbahçe taraftarına yaptığı konuşma ortaya çıktı

Beşiktaş yenilgisi sonrasında Fenerbahçe taraftarının hedefindeki isim Jesus Karagümrük maçı öncesi tribünlere ilginç mesajlar verdi.

Haber Giriş: 10 Nisan 2023 Pazartesi - 14:14
Takip Et

Jesus: Hiçbir şey bitmedi

Jorge Jesus'un Karagümrük maçı öncesi Fenerbahçe taraftarına yaptığı konuşma ortaya çıktı
+
Aa
-

Beşiktaş derbisi sonrası sıkıntılı günler geçiren Fenerbahçe'de gözler bu akşam oynanacak Karagümrük maçına çevrildi.

Eleştirilerin hedefindeki isim Jorge Jesus taraftardan sakin olmasını istedi.

Fanatik'in haberine göre Portekizli hoca, kritik Karagümrük mücadelesi öncesi 12. adama "Ligde daha oynanacak çok maç var. Bu iş daha bitmedi. Daha önce söylediğimi tekrarlıyorum, Galatasaray da puan kaybı yaşayacak. Taraftarlarımızdan tek isteğim, şampiyonluk konusunda bize inanmaları. Bu yolda desteğe devam etmeleri" ifadeleriyle seslendi.

"SON ANA KADAR..."
Jesus, "Eleştirmek, protesto etmek bir haktır. Ancak futbolcular, olumsuz tezahüratlar karşısında çok fazla etkileniyor. Taraftarımızdan 90 dakika boyunca koşulsuz olarak takımı desteklemelerini bekliyoruz. Bu sayede birlikte sonuna kadar şampiyonluğu kovalamaya devam edebiliriz" diye konuştu.

 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Herkes bunu konuşuyor. Astrolog Meral Güven'den büyük kehanet. Cumhurbaşkanı adaylarından birinin başına gelecek korkunç olayı açıkladı
1
﻿Herkes bunu konuşuyor. Astrolog Meral Güven'den büyük kehanet. Cumhurbaşkanı adaylarından birinin başına gelecek korkunç olayı açıkladı
﻿Herkes bunu konuşuyor. Astrolog Meral Güven'den büyük kehanet. Cumhurbaşkanı adaylarından birinin başına gelecek korkunç olayı açıkladı
﻿Kuvvetli yağış ve dondurucu soğuk geliyor. Meteoroloji bölge bölge uyardı
2
﻿Kuvvetli yağış ve dondurucu soğuk geliyor. Meteoroloji bölge bölge uyardı
﻿Kuvvetli yağış ve dondurucu soğuk geliyor. Meteoroloji bölge bölge uyardı
﻿Dolandırılmak istemiyorsanız kesinlikle okuyun. Yeni yöntemleri 'pes' dedirtti
3
﻿Dolandırılmak istemiyorsanız kesinlikle okuyun. Yeni yöntemleri 'pes' dedirtti
﻿Dolandırılmak istemiyorsanız kesinlikle okuyun. Yeni yöntemleri 'pes' dedirtti
﻿Gelen o soru Esra Ezmeci'yi çıldırttı: Nasıl Bir adam bu
4
﻿Gelen o soru Esra Ezmeci'yi çıldırttı: Nasıl Bir adam bu
﻿Gelen o soru Esra Ezmeci'yi çıldırttı: Nasıl Bir adam bu
﻿Flaş... Flaş... Marmara'da deprem
5
﻿Flaş... Flaş... Marmara'da deprem
﻿Flaş... Flaş... Marmara'da deprem
﻿İşte İYİ Parti'nin milletvekili aday listesi
6
﻿İşte İYİ Parti'nin milletvekili aday listesi
﻿İşte İYİ Parti'nin milletvekili aday listesi
﻿Depoları doldurun. Akaryakıta bu gece zam geliyor
7
﻿Depoları doldurun. Akaryakıta bu gece zam geliyor
﻿Depoları doldurun. Akaryakıta bu gece zam geliyor
﻿Jorge Jesus'un Karagümrük maçı öncesi Fenerbahçe taraftarına yaptığı konuşma ortaya çıktı
﻿Jorge Jesus'un Karagümrük maçı öncesi Fenerbahçe taraftarına yaptığı konuşma ortaya çıktı
﻿Jorge Jesus'un Karagümrük maçı öncesi Fenerbahçe taraftarına yaptığı konuşma ortaya çıktı
﻿Şimdi de 3'e katlanabilir telefon çıkıyor. İşte o model
﻿Şimdi de 3'e katlanabilir telefon çıkıyor. İşte o model
﻿Şimdi de 3'e katlanabilir telefon çıkıyor. İşte o model
﻿Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finaller başlıyor
﻿Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finaller başlıyor
﻿Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finaller başlıyor
﻿Göztepe play-off'a koşuyor
﻿Göztepe play-off'a koşuyor
﻿Göztepe play-off'a koşuyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.