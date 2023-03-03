Fenerbahçe'nin Kayseri kadrosu açıklandı: 5 futbolcu yok

Teknik direktör Jorge Jesus'un açıkladığı kadroda Nazım Sangare, Mert Hakan Yandaş, Gustavo Henrique, Michy Batshuayi ve Luan Peres Kayserispor yer almıyor.
Kayseri kafilesinde şu futbolcular bulunuyor:
Altay Bayındır, İrfan Can Eğribayat, Osman Ertuğrul Çetin, Attila Szalai, Samet Akaydın, Jayden Oosterwolde, Serdar Aziz, Bright Osayi-Samuel, Ferdi Kadıoğlu, Willian Arao, İsmail Yüksek, Miguel Crespo, Miha Zajc, Lincoln Henrique, Arda Güler, Emre Mor, İrfan Can Kahveci, Diego Rossi, Serdar Dursun, Enner Valencia, Joao Pedro, Joshua King
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