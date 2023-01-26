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Jesus’un vazgeçilmeziydi. Kulübeye mahkum kaldı

Fenerbahçe'de Serdar Aziz aranıyor! Jorge Jesus'un bir dönem gözdesi olan yıldız oyuncu Sarı - Lacivertli takımda forma şansı bulamıyor.

Haber Giriş: 26 Ocak 2023 Perşembe - 13:27
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Jesus Serdar'ı kulübeye mahkum etti

Jesus’un vazgeçilmeziydi. Kulübeye mahkum kaldı
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Fenerbahçe'de Serdar Aziz'in forma rekabetindeki durumu daha da zor bir hal aldı.

Tecrübeli savunmacı, sezona sakat başlamış ancak sonrasında Jesus'un değişilmez oyuncuları arasına girmişti.

Samet Akaydın transferi sonrası bu durum değişti. En son Galatasaray derbisinde görev alan Serdar Aziz, sonrasında oynanan Gaziantep, Çaykur Rizespor ve Ümraniyespor maçlarında kulübede bekledi ve hiç süre alamadı.

Fanatik'in haberine göre Luan Peres'in de iyileşmesi ve kadroya girmesiyle birlikte 32 yaşındaki stoperin forma rekabetindeki durumu daha da zor bir hal aldı.

Serdar'ın tek avantajı, Jesus'un Gustavo Henrique'yi gözden çıkarmış olması.

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