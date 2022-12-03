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Jesus acı haberi verdi

Sarı - Lacivertlileri yıkan haberi teknik direktör Jorge Jesus verdi.

Haber Giriş: 3 Aralık 2022 Cumartesi - 22:31
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Jesus yıldız oyuncu ile ilgili kötü haberi verdi: Bu sezon oynaması şüpheli

Jesus acı haberi verdi
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Villarreal maçının ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Portekizli teknik adam, iyi bir takıma karşı mücadele ettiklerini belirterek, "Geçen sene Şampiyonlar Ligi'nde yarı final oynadılar, çeyrek finalde Bayern Münih'i elediler. Değerli bir takım. Lige verilen arada güçlü takımlarla oynamak istedik ki bu maçlarda bize zorluk yaratsınlar. Gerek Villarreal gerek Rayo Vallecano takımları güçlü. Bu maçlarda asıl hedefimiz, oyuncuların öz güven kazanması. Sakatlıktan dönen oyuncularımız vardı. Onların süre alması açısından önemliydi. Hala sakat olan oyuncularımız var. Bu arada bizim için en önemli şey, bu sakat oyuncuların olabildiğince hızlı bir şekilde iyileşmesi. Lige verilen bu arada zafer diye adlandırabileceğim şey, sakat oyuncuların geri dönmesi olur." diye konuştu.

Altay Bayındır'ın yokluğunda görev verdiği Ertuğrul Çetin ve İrfan Can Eğribayat'ın performansıyla ilgili soru üzerine Jesus, "Bu maçtan önce Altay'ın yaşadığı bir sıkıntı vardı. Kendisinin oynayamayacağını biliyorduk. Maça Ertuğrul ile başlamayı ve sonra İrfan Can'a görev vermeyi planlamıştık. Gayet iyi bir performans sergilediler. Ertuğrul bence geleceği olan, parlak bir kaleci. İkisinin performansını görmemiz açısından iyi oldu. Bu maçların amacı da bu." ifadelerini kullandı.

Jorge Jesus, bu sezon ofansif anlamda duran topları iyi kullandıklarını vurgulayarak, "Bu sezon duran toplardan çok fazla gol attık. Bu da çalışmanın bir sonucu. Elinizde teknik anlamda akıllı oyuncular varsa işler daha da kolay oluyor. Bunun için çok çalışıyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Jorge Jesus, Rayo Vallecano maçında sakatlanan Joao Pedro'nun durumu hakkında henüz kesin bir teşhisin olmadığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Ağır bir sakatlık yaşadı. Bu sene oynaması şüpheli. Bu sene yaşadığımız çoğu sakatlık, kas sakatlığı değil. Diz, bilek, menisküs, bağ gibi birçok ağır sakatlıklar yaşadık. Bu tarz sakatlıklar önemli oyuncularımızı uzun süre takımdan ayrı tuttu. Luan Peres de vardı. Şimdi Pedro sakatlandı. Luan Peres neredeyse 3 ay oldu sakatlanalı. Pedro da 3-4 ay dönemeyebilir. Bunlar bizim için önemli oyuncular. Bu oyuncuların yokluğunda bizim de bir çözüm üretmemiz gerekiyor. Sezon başladığında zor maçlar oynayacağız. Özellikle Trabzonspor ve Galatasaray maçlarımız var. Bu maçlara fiziksel, teknik ve taktik olarak en iyi şekilde hazırlanmamız gerekiyor."

Portekizli teknik adam, Joao Pedro'nun sakatlığı sonrası forvet bölgesine transfer düşünüp düşünmediklerine yönelik soruyu, "Gönlümden geçen ile mümkün olan farklı şeyler. Çünkü Fenerbahçe'nin finansal anlamda uyması gereken şeyler var. Ben tabii ki isterdim. Ama maalesef kulübün şartlarına uyacak şekilde çalışmalarımızı sürdürmemiz gerekiyor." şeklinde yanıtladı.

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