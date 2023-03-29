Jesus'un talipleri bitmiyor. Brezilya'dan sonra başka bir takım daha Jesus'u istiyor

Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus'un talipleri bitmiyor.

Brezilya Milli Takımı'nı gündemine Carlo Ancelotti'yi almasının ardından Jesus geri planda kalırken, tecrübeli teknik adama yeni takımlar talip oldu.

SUUDİ ARABİSTAN TAKIMIN BAŞINA İSTİYOR

Suudi Arabistan Milli Takımı Herve Renard ile yollarını ayırma kararı aldı.

Bu gelişmenin ardından Arap basını, Jesus ile ilgili flaş bir iddia ortaya attı.

Al Riyadh'a göre; Arabistan Futbol Federasyonu, Renard yerine 3 isim belirledi.

Bunların içinden en güçlü adayın Jesus olduğu kaydedildi.

Diğer iki isim ise, Fransız Teknik adam Zinedine Zidane ve İtalyan çalıştırıcı Roberto Mancini.

GÖRÜŞME GERÇEKLEŞEBİLİR

Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Jorge Jesus ile kısa süre için görüşme yapılabileceği belirtildi.