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  • Jesus'un talipleri bitmiyor. Brezilya'dan sonra başka bir takım daha Jesus'u istiyor

Jesus'un talipleri bitmiyor. Brezilya'dan sonra başka bir takım daha Jesus'u istiyor

Süper Lig'de zirve yarışı veren Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jorge Jesus ile ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı. Brezilya Milli Takımı'nın ardından bir başka ülke Jesus'u istiyor.

Haber Giriş: 29 Mart 2023 Çarşamba - 13:57
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Jesus'a milli takımdan yeni talip

Jesus'un talipleri bitmiyor. Brezilya'dan sonra başka bir takım daha Jesus'u istiyor
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Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus'un talipleri bitmiyor.

Brezilya Milli Takımı'nı gündemine Carlo Ancelotti'yi almasının ardından Jesus geri planda kalırken, tecrübeli teknik adama yeni takımlar talip oldu.

SUUDİ ARABİSTAN TAKIMIN BAŞINA İSTİYOR
Suudi Arabistan Milli Takımı Herve Renard ile yollarını ayırma kararı aldı.

Bu gelişmenin ardından Arap basını, Jesus ile ilgili flaş bir iddia ortaya attı.

Al Riyadh'a göre; Arabistan Futbol Federasyonu, Renard yerine 3 isim belirledi.

Bunların içinden en güçlü adayın Jesus olduğu kaydedildi.

Diğer iki isim ise, Fransız Teknik adam Zinedine Zidane ve İtalyan çalıştırıcı Roberto Mancini.

GÖRÜŞME GERÇEKLEŞEBİLİR
Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Jorge Jesus ile kısa süre için görüşme yapılabileceği belirtildi.

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