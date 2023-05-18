Jesus'tan flaş karar. F.Bahçe Trabzonspor ilk 11'leri belli oldu

Süper Lig'de haftanın kritik maçında Fenerbahçe ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe Trabzonspor ilk 11'leri belli oldu.

Jesus'tan flaş karar. F.Bahçe Trabzonspor ilk 11'leri belli oldu

Süper Lig'de 34. haftanın kritik maçında iki dev Fenerbahçe ile Trabzonspor bu akşam karşı karşıya gelecek.

Sarı lacivertli takım kazanıp, zirve yarışına devam etmek istiyor. Fenerbahçe'nin puan kaybı lider Galatasaray'ı şampiyonluğa bir adım daha yaklaştıracak. Trabzonspor ise moral peşinde...

Fenerbahçe'de kart cezalısı İrfan Can Kahveci'nin yanı sıra, sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Lincoln Henrique ve Bright Osayi-Samuel, zorlu müsabakada forma giyemeyecek.

Trabzonspor'da Dorukhan Toköz ve Stefano Denswil'in sakatlığı bulunuyor, Anastasios Bakasetas da cezası nedeniyle takımda yer alamayacak.

Kadıköy Ülker Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak maçı Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Fenerbahçe Trabzonspor ilk 11'leri belli oldu.

Teknik direktör Jorge Jesus, sahaya hücum ağırlıklı bir kadro sürmeyi kararlaştırdı. Buna göre sarı lacivertli takımın dev maça şu 11'le başlaması bekleniyor:

İrfan Can, Ferdi, Samet, Luan Peres, Szalai, Arao, Zajc, Arda, Rossi, Valencia, Batshuayi.

Trabzonspor'un muhtemel 11'i de şöyle:

Uğurcan, Larsen, Bartra, Hüseyin, Eren, Siopis, Hamsik, Visca, Abdülkadir Ömür, Trezeguet, Umut Bozok.

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