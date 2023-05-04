Jesus'tan flaş Valencia açıklaması

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Enner Valencia'nın sakatlığı hakkında çarpıcı bir açıklama yaptı.

Jesus, şunları söyledi:

"Kendisi çok farklı özelliklere sahip bir oyuncu. Bu yüzden zaten ligde en çok gol atan bir oyuncu. Antrenmanlara başladı. Bir sonraki maçta oynayabileceğini düşünüyorum."

Jesus, Ziraat Türkiye Kupası'nda Sivasspor ile oynayacakları rövanş maçıyla ilgili olarak da, "Taraftarımızın yardımıyla ikinci maçta mücadele edip finale kalmak için elimizden geleni yapacağız. Çünkü taraftarlarımız da finale çıkmamızı istiyor. Biz oynadığımız bütün takımlara saygı duyuyoruz, Sivasspor da iyi bir takım. Ama ikinci maçta elimizden geleni yapıp finale çıkmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.