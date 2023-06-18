Jesus'un hayali yıkıldı. Brezilya'nın yeni hocası açıklandı

Fenerbahçe'deki görevinden ayrılan teknik direktör Jesus, en büyük hayalini gerçekleştirmek istediğini söylemişti.
Jesus'un en büyük hayali olarak Brezilya Milli Takımı teknik direktörlüğü gösteriliyordu.
Ancak Jesus'un hayali yıkıldı.
Brezilya ile Gine arasında oynanan hazırlık karşılaşmasının ardından TV Globo'dan Luis Roberto, Brezilya Milli Takımı'nın yeni teknik direktörünü canlı yayında açıkladı.
Roberto, Real Madrid'in yeni teknik direktörünün Carlo Ancelotti olduğunu ileri sürdü.
Brezilya Futbol Federasyonu Başkanı Ednaldo Rodrigues'in resmi açıklamayı ayın sonunda yapması bekleniyor.