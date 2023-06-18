Jesus'un hayali yıkıldı. Brezilya'nın yeni hocası açıklandı

Fenerbahçe'den ayrılan Jorge Jesus, Brezilya teknik direktörlüğü bekliyordu ve en büyük hayalinin olduğunu söylüyordu. Ancak Jesus'un hayalini yıkan bir gelişme yaşandı.

Jesus'un hayali yıkıldı. Brezilya'nın yeni hocası açıklandı

Fenerbahçe'deki görevinden ayrılan teknik direktör Jesus, en büyük hayalini gerçekleştirmek istediğini söylemişti.

Jesus'un en büyük hayali olarak Brezilya Milli Takımı teknik direktörlüğü gösteriliyordu.

Ancak Jesus'un hayali yıkıldı.

Brezilya ile Gine arasında oynanan hazırlık karşılaşmasının ardından TV Globo'dan Luis Roberto, Brezilya Milli Takımı'nın yeni teknik direktörünü canlı yayında açıkladı.

Roberto, Real Madrid'in yeni teknik direktörünün Carlo Ancelotti olduğunu ileri sürdü.

Brezilya Futbol Federasyonu Başkanı Ednaldo Rodrigues'in resmi açıklamayı ayın sonunda yapması bekleniyor.

Öne Çıkanlar
Sen olsan ne silkelerdin be Süleyman
Sen olsan ne silkelerdin be Süleyman
Uğur Dündar Fenerbahçe'den istifa etti
Uğur Dündar Fenerbahçe'den istifa etti
Doktor Melek Bağçe’nin ASM’de katledilmesine tepki: AVM’ler kadar değer görmek istiyoruz
Doktor Melek Bağçe’nin ASM’de katledilmesine tepki: AVM’ler kadar değer görmek istiyoruz
Erden Timur'dan flaş Lale Orta açıklaması! 'Lale Orta'yı istemiyoruz'
Erden Timur'dan flaş Lale Orta açıklaması! 'Lale Orta'yı istemiyoruz'
Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na büyük kıyak
Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na büyük kıyak
Aziz Yıldırım Fenerbahçe'nin içindeki virüsü açıkladı
Aziz Yıldırım Fenerbahçe'nin içindeki virüsü açıkladı
Son Haberler
Konut alacak ve satacak herkesi ilgilendiriyor Ekonomi
Konut alacak ve satacak herkesi ilgilendiriyor
Hatay'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürdü Güncel
Hatay'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürdü
Singapur'da yeni dönem: robot polisler göreve başladı Dünya
Singapur'da yeni dönem: robot polisler göreve başladı
Emniyet önünde şüpheli çanta alarmı: Fünye ile patlatıldı Güncel
Emniyet önünde şüpheli çanta alarmı: Fünye ile patlatıldı
Burçların 'En'leri açıklandı. En şanslı en güvenilir en çapkın en seksi hangisi? Magazin
Burçların 'En'leri açıklandı. En şanslı en güvenilir en çapkın en seksi hangisi?
Edirnekapı Şehitliği’nde buruk babalar günü Güncel
Edirnekapı Şehitliği’nde buruk babalar günü
Ata uygulanan şiddete yönelik yoruma bin 300 lira ceza Güncel
Ata uygulanan şiddete yönelik yoruma bin 300 lira ceza