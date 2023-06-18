Jesus'un hayali yıkıldı. Brezilya'nın yeni hocası açıklandı

Fenerbahçe'den ayrılan Jorge Jesus, Brezilya teknik direktörlüğü bekliyordu ve en büyük hayalinin olduğunu söylüyordu. Ancak Jesus'un hayalini yıkan bir gelişme yaşandı.